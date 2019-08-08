Бизнесмена из "списка Титова" оправдали по делу о многомиллионной растрате

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг признал бывшего директора коммерческого банка "Кредит Экспресс" Михаила Колмыкова невиновным в растрате 26 млн рублей.

"Колмыков стал вторым участником "российского списка Бориса Титова", который оправдан судом. Сегодня суд снял с него обвинение в растрате", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Изначально уголовное преследование Михаила Колмыкова велось по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), однако позже следствие переквалифицировало обвинение на статью о растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

"Дело Колмыкова примечательно тем, что логика в нем изначально была не то что искажена, а, пожалуй, что вывернута наизнанку. Взять хотя бы один из эпизодов. По версии следствия, некоторое время назад в банк "Кредит Экспресс" обратился гражданин Негоденко. Представил поддельные документы и получил в кассе банка кредит в размере 6 млн рублей, которые не вернул. Но в, казалось бы, очевидной ситуации, ростовские следователи не усмотрели в действиях гражданина Негоденко состава преступления. Состав преступления они обнаружили в действиях директора банка, который якобы растратил эти деньги", - сообщил "Интерфаксу" Борис Титов.

По его словам, уголовное дело против Колмыкова совпало с предоставлением им правоохранительным органам информации о сомнительных операциях, связанных с легализацией и выводом за границу денежных средств в московском филиале банка "Кредит Экспресс".

15 марта 2018 года Банк России отозвал лицензию у "Кредит Экспресса" в связи с нарушениями.

Титов отметил, что большая часть тех, кто возбуждал уголовное дело против Колмыкова и заключал его под стражу, уже покинули ряды правоохранительных органов. А сам он в итоге провел в СИЗО год и семь месяцев.

"Мне кажется, что эта история еще не закончена. Это хороший повод поговорить об ответственности должностных лиц за неправомерное преследование предпринимателя", - резюмировал Титов.

В начале февраля 2018 года Титов передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.