Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в субботу арестовал бывшего вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Султанова и и.о. заместителя председателя правительства - министра финансов Астраханской области Шведова.

По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке. Однако чиновники оформили кредит по ставке от 7 до 8,5% в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей, хотя при действительной необходимости могли привлечь бюджетный кредит по ставке 0,1%. Таким образом бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей.

Султанов оставил пост вице-губернатора региона 10 июня. Он возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года.

Шведов является заместителем главы правительства региона - министром финансов с 2010 года.