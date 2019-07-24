СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Во время митинга независимых кандидатов в Мосгордуму Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, в июле "участники одного из движений" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования Мосгоризбиркома, чтобы оказать давление на его членов, а также на членов окружных избирательных комиссий. Кроме того, следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

Теперь следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Акция 14 июля

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

Другие протесты

На прошлой неделе окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В понедельник стало известно, что независимые кандидаты будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

20 июля на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика", на него пришли 22,5 тысячи человек, в МВД численность участников оценили в 12 тысяч человек.