Поиск

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Во время митинга независимых кандидатов в Мосгордуму
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, в июле "участники одного из движений" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования Мосгоризбиркома, чтобы оказать давление на его членов, а также на членов окружных избирательных комиссий. Кроме того, следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

Теперь следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Акция 14 июля

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

Другие протесты

На прошлой неделе окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В понедельник стало известно, что независимые кандидаты будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

20 июля на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика", на него пришли 22,5 тысячи человек, в МВД численность участников оценили в 12 тысяч человек.

Москва

Новости

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

Тарантино представит в Москве свой фильм "Однажды... в Голливуде"

Навальный сообщил, что его задержали

Навальный сообщил, что его задержали

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Задержанный накануне Boeing рейса Анталья - Москва вернется в аэропорт вылета

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

Во "Внуково" сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя

В Москве завели дело о похищении прохожего, снявшего на телефон чужой Porsche

Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Более 75 тысяч москвичей поклонились мощам Петра и Февронии

Вылетевший из Москвы "Боинг" вернулся из-за пожара в багажном отсеке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');