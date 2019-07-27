В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Город Тулун (Иркутская область) после паводка Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Максимальное количество осадков выпало за последние сутки в Тулуне, который месяц назад пострадал от сильного наводнения, сообщает в субботу пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.

"В городе Тулуне (выпало - ИФ) 104 мм осадков, что почти достигает месячную норму. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, в одном населенном пункте - селе Инга Черемховского района - зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см).

Как сообщил начальник Иркутскгидромета Азата Насырова, чьи слова цитирует пресс-служба, в ближайшую ночь продолжатся интенсивные осадки в западных, центральных и южных районах области. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды пока до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья, отметил он.

В субботу Главное управление МЧС также сообщило, что 27-28 июля ожидается повышение уровней воды на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 240-290 см при критической отметке в 320 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 240-290 см (при критической отметке в 470 см), а также на реке Белой в районе поселка Мишелевка до отметок 540-590 см (при критической 680 см), на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 570-620 см (при критической в 700 см).