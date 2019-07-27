Поиск

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Город Тулун (Иркутская область) после паводка
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Максимальное количество осадков выпало за последние сутки в Тулуне, который месяц назад пострадал от сильного наводнения, сообщает в субботу пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания региональной комиссии по ЧС.

"В городе Тулуне (выпало - ИФ) 104 мм осадков, что почти достигает месячную норму. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, в одном населенном пункте - селе Инга Черемховского района - зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см).

В РоссииНа двух реках Иркутской области зафиксировали повышение уровня водыЧитать подробнее

Как сообщил начальник Иркутскгидромета Азата Насырова, чьи слова цитирует пресс-служба, в ближайшую ночь продолжатся интенсивные осадки в западных, центральных и южных районах области. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды пока до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья, отметил он.

В субботу Главное управление МЧС также сообщило, что 27-28 июля ожидается повышение уровней воды на реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 240-290 см при критической отметке в 320 см, на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 240-290 см (при критической отметке в 470 см), а также на реке Белой в районе поселка Мишелевка до отметок 540-590 см (при критической 680 см), на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 570-620 см (при критической в 700 см).

Наводнение в Иркутской области

В конце июня паводок, по данным МЧС, затронул десять муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Установлено, что 3,448 тыс. домов в зоне затопления восстановлению не подлежат. В этих домах проживало более 14 тыс. граждан. Еще 5,62 тыс. домов, в которых проживают более 23 тыс. человек, планируется отремонтировать. Обследование жилья продолжится до 10 августа.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун МЧС

Новости по теме

Новости

Путин поделился впечатлениями от погружения на дно Финского залива

Путин поделился впечатлениями от погружения на дно Финского залива

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

На двух реках Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Акции "Яндекса" упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции Троицка

Оппозиционера Яшина привезли в отдел полиции Троицка

В ФБК Навального сообщили об обыске в фонде

Что произошло за день: пятница, 26 июля

В МИД РФ заявили, что история с русскими шпионами в Австрии закрыта

Минобороны РФ опровергло задержание Румынией транспорта с российской бронетехникой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');