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Ремонту затопленных зданий в Иркутской области помешает высокий уровень грунтовых вод

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ремонту зданий, пострадавших от паводка в Иркутской области, мешает высокий уровень грунтовых вод, заявил в четверг глава Минстроя Владимир Якушев.

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"По социальным объектам единственная проблема, которая выясняется, - это высокий уровень грунтовых вод, поэтому даже на тех объектах, на которых идут работы, мы видим, что внизу стоит вода", - сказал он на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области.

Он подчеркнул, что в пятницу будут обсуждаться мероприятия по водопонижению на каждом пострадавшем соцобъекте. По словам министра, это должно быть сделано незамедлительно и за счет регионального бюджета.

"Если сделаем капитальный ремонт, а у нас будет высокий уровень грунтовых вод, то в октябре-ноябре месяце с этими ремонтами может произойти беда", - добавил Якушев.

После наводнения ремонта требуют около 170 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в основном школы и детские сады.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
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