Что произошло за день: суббота, 27 июля

Несанкционированная акция оппозиции в Москве, погружение Путина на батискафе на дно Финского залива и новые подтопления в Тулуне

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве проходит несанкционированная акция оппозиции. Около 15:00 полиция сообщала о 295 задержанных, в 16:00 появилось сообщение о 3500 участников акции, позднее официальные данные не обновлялись. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания около мэрии Москвы. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович пообещал проверить сообщения об избиении подростков при задержании. Сообщается о двоих пострадавших росгвардейцах.

- Перед началом несанкционированной акции были задержаны несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Это были Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина и Любовь Соболь. Заседания суда в отношении Гудкова, Жданова, Галяминой и Яшина были перенесены, их отпустили. Соболь получила штраф в размере 30 тысяч рублей. Вечером на Трубной площади, где собрались протестующие, Жданов и Соболь были задержаны второй раз за день. Между тем днем в офис канала "Дождь", который вел прямую трансляцию акции, пришла полиция и передала главреду Александре Перепеловой повестку как свидетелю по делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома 14 июля.

- Путин совершил погружение на дно Финского залива. С борта глубоководного аппарата он рассмотрел подводную лодку Щ-308, затонувшую во время войны. Позднее президент РФ встретился с родственниками подводников, погибших в июле в Баренцевом море при пожаре в глубоководном аппарате.

- Участки и дома в иркутском Тулуне снова подтапливает из-за проливных дождей. Там выпала практически месячная норма осадков.

- Американский космический грузовик Cargo Dragon успешно состыковался с МКС. Аппарат SpaceX доставил на станцию около 2,3 тонн груза, включая продовольствие и оборудование.