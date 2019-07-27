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На двух реках Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спасатели отмечают повышение уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области в связи с выпадением осадков, ситуация находится на контроле, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей, по состоянию на 27 июля выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. Кроме того, в реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критике в 310 см.

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В целях предотвращения подтоплений частных подворьев, сказали в МЧС, устанавливаются мотопомпы в придомовых участках, а также вручную восстанавливают водоотводные каналы.

По данным пресс-службы, в настоящий момент из средств федерального бюджета пострадавшие от паводка 60 тыс. 793 жителя области получили выплаты до 2 млрд 77 млн 658 тыс. 520 рублей.

На предстоящие сутки местами в южных районах прогнозируются дожди до 50 мм и ветер порывами до 20 м/с.

В период с 27 июля по 28 июля 2019 года в Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском и Иркутском районах ожидаются осадки до 200 мм за 48 часов, что осложнит гидрологическую обстановку, отметили в министерстве. Ситуация находится на контроле МЧС РФ, добавили в пресс-службе ведомства.

Начавшийся в конце июня паводок, по данным МЧС, затронул десять муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Установлено, что 3,448 тыс. домов в зоне затопления восстановлению не подлежат. В этих домах проживало более 14 тыс. граждан. Еще 5,62 тыс. домов, в которых проживают более 23 тыс. человек, планируется отремонтировать. Обследование жилья продолжится до 10 августа.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область МЧС

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