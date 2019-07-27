На двух реках Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спасатели отмечают повышение уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области в связи с выпадением осадков, ситуация находится на контроле, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По данным спасателей, по состоянию на 27 июля выше критической отметки в 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга и составил 430 см. Кроме того, в реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критике в 310 см.

В целях предотвращения подтоплений частных подворьев, сказали в МЧС, устанавливаются мотопомпы в придомовых участках, а также вручную восстанавливают водоотводные каналы.

По данным пресс-службы, в настоящий момент из средств федерального бюджета пострадавшие от паводка 60 тыс. 793 жителя области получили выплаты до 2 млрд 77 млн 658 тыс. 520 рублей.

На предстоящие сутки местами в южных районах прогнозируются дожди до 50 мм и ветер порывами до 20 м/с.

В период с 27 июля по 28 июля 2019 года в Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском и Иркутском районах ожидаются осадки до 200 мм за 48 часов, что осложнит гидрологическую обстановку, отметили в министерстве. Ситуация находится на контроле МЧС РФ, добавили в пресс-службе ведомства.