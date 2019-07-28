Ми-8 вывезли из зоны подтопления жителей Тулунского района Иркутской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спасатели вертолетами эвакуировали жителей деревень Тулунского района, они перевезены в Тулун, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС По Иркутской области.

Как рассказали в пресс-службе, для проведения эвакуации и доставки спасателей в подтопленные населенные пункты Уйгат и Кривуша было задействовано два Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что жители подтопленных в Тулунском районе домов эвакуированы в пункты временного размещения в поселке Уйгат и деревне Кривуша. Однако, как поясняет МЧС, из-за угрозы дальнейшего подъема уровня воды в реке Кирей было принято решение доставить жителей в более безопасное место.

Вертолеты также забрали местных жителей из села Евдокимово и деревни Баракшин. Все эвакуированные доставлены в город Тулун и размещены у родственников.

В воскресенье сообщалось, что уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку в Тулуне. Сам Тулун защищен дамбой, рассчитанной на уровень воды в 9 метров.