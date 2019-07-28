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Более 120 жителей двух иркутских деревень эвакуировали из-за подъема воды в реках

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали жителей двух деревень из-за резкого подъема воды на реке Кирей в Тулунском районе Иркутской области, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС по региону.

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Как рассказали в ведомстве, в результате резкого повышения воды на реке Кирей выше критической отметки на 163 см в населенных пунктах Уйгат и Кривуша произошло подтопление жилых домов.

По оперативной информации, в селе Уйгат были эвакуированы жители 54 домов - 93 человека, из них 20 детей, в деревне Кривуша жители 14 домов - 28 человек, из них пять детей.

В пункте временного размещения, организованного на базе спортивного комплекса села Уйгат, было размещено 20 человек, остальные находятся у родственников.

В районе работает аэромобильная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В конце июня Тулунский район сильно пострадал от наводнения.

По данным МЧС, тогда паводок затронул десять муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.

Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун МЧС

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