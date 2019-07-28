Более 120 жителей двух иркутских деревень эвакуировали из-за подъема воды в реках
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали жителей двух деревень из-за резкого подъема воды на реке Кирей в Тулунском районе Иркутской области, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС по региону.
Как рассказали в ведомстве, в результате резкого повышения воды на реке Кирей выше критической отметки на 163 см в населенных пунктах Уйгат и Кривуша произошло подтопление жилых домов.
По оперативной информации, в селе Уйгат были эвакуированы жители 54 домов - 93 человека, из них 20 детей, в деревне Кривуша жители 14 домов - 28 человек, из них пять детей.
В пункте временного размещения, организованного на базе спортивного комплекса села Уйгат, было размещено 20 человек, остальные находятся у родственников.
В районе работает аэромобильная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
В конце июня Тулунский район сильно пострадал от наводнения.
По данным МЧС, тогда паводок затронул десять муниципальных образований Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей.
Пропавшими без вести при наводнении числятся семь человек, 25 человек погибли.