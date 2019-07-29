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Из больниц выписаны все дети, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере "Холдоми"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Еще двое детей, пострадавших во время пожара в палаточном лагере "Холдоми" 23 июля, выписаны из больниц домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.

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"По данным на 29 июля, в больницах края больше нет госпитализированных детей, пострадавших во время пожара в лагере", - говорится в сообщении.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Погибли четверо детей.

По делу о пожаре были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Хабаровский край

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