Хабаровский лагерь из-за арестов не сможет выплатить компенсации семьям погибших детей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Администрация лагеря "Холдоми", где 23 июля в результате пожара погибли четверо детей, сообщил о невозможности в ближайшее время выплатить компенсации семьям погибших.

"Пока руководство арестовано, мы парализованы и не можем начать процесс организации помощи. Это чисто процессуальные сложности - нам банально нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы", - говорится на сайте сайте лагеря.

При этом возврат денег за приобретенные путевки на несостоявшиеся смены продолжается.

На сайте лагеря также сообщается о сокращении персонала. "Мы вынуждены сообщить о готовящихся массовых сокращениях сотрудников комплекса. Деятельность компании приостановлена, и поскольку сделано это не решением суда и нет никаких ориентиров и сроков, мы ничего не можем обещать людям", - говорится в сообщении.

Гибель детей

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.

После трагедии были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

Следователи возбудили уголовные о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении сотрудника МЧС было возбуждено дело о халатности.