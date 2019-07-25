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Директор сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае арестован

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае суд в четверг арестовал директора палаточного лагеря "Холдоми" Максима Кузнецова на два месяца - до 22 сентября. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

Суд сейчас также определяет меру пресечения директору коммерческой организации, которой принадлежал детско-оздоровительный лагерь, Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двоих пострадавших школьников доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям: причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

25 июля стало известно, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС, знавшего о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере.

С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В четверг в Комсомольске-на-Амуре похоронят двух девочек.

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае

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Хабаровский край

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