В подтопленном Байкальске ограничили подачу воды из-за повреждения канализации

Там прорвало трубу, которая проходила по опоре моста, мост разрушило наводнение

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В городе Байкальск Иркутской области, где ранее была объявлена полная эвакуация населения из-за паводка, прорвало канализацию. Чтобы снизить нагрузку на эту систему, коммунальщики стали перекрывать подачу воды, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

Из-за паводка в Байкальске разрушился мост через реку Солзан, а река вышла из берегов. По опорам моста проходили канализационные трубы. Одну из них пробило, началась течь, рассказали чиновники.

Также по опорам моста шла резервная нитка холодного водоснабжения. Несмотря на обрушение, город пока обеспечен водой из артезианских скважин, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в городе объявили полную эвакуацию население. Теперь в ГУ МЧС Иркутской области сказали, что пока из района подмыва дамбы эвакуировали около 150 человек, их разместили в школах. Жителям города рекомендовали держать постоянный запас питьевой воды и снизить пользование канализацией.

В городе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, из затопленных подвалов откачивают воду.

28 июля в Слюдянском районе ввели чрезвычайной ситуации в связи с критическим уровнем выпавших осадков (122 мм за сутки), повышением уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка до критических отметок и угрозы схода селевых потоков.

Как сообщил глава администрации Василий Темгеневский, на реках Солзан и Харлахта наблюдается "напряженная ситуация", уровень воды начал снижаться, но у рек размыло берега.