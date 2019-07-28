Власти Байкальска ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Администрация города Байкальска, на юге Иркутской области, ввела режим ЧС в связи с подъемом уровня рек, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава администрации Василий Темгеневский.

По его словам, он введен с 15:00 (10:00 по Москве) в связи с повышением уровня воды в реках Солзан и Харлахта, есть риск схода селя.

Как добавил Темгеневский, население оповестили, власти готовы начать эвакуацию.

В течение июля МЧС несколько раз предупреждало, что в результате проливных дождей возможен сход селя в горах на юге Иркутской области. В настоящее время на юге региона также идут непрекращающиеся осадки.

Ранее ученые и власти области не раз высказывали опасение, что мощные селевые потоки с горного хребта Хамар-Дабан на южном берегу Байкала могут сойти на город Байкальск. Эта опасность также усугубляется тем, что на пути селевых потоков окажутся карты-накопители отходов закрытого в 2013 году Байкальского ЦБК, где содержится 4,948 млн кубометров шлама-лигнина.

По словам ученых, такой вариант событий грозит Байкалу экологической катастрофой.

Крупнейшие селевые сходы на юге Байкала происходили в 1934 и в 1971 годах. В первом случае они пострадала половина райцентра Слюдянка, во втором были снесены мосты и повреждена железная дорога.

Сообщалось также, что в настоящее время силы МЧС проводят эвакуацию населения в городе Тулуне и Тулунском районе (северо-запад Иркутской области) из-за подъема воды в реке Ия.