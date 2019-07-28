Поиск

Власти Байкальска ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Администрация города Байкальска, на юге Иркутской области, ввела режим ЧС в связи с подъемом уровня рек, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава администрации Василий Темгеневский.

По его словам, он введен с 15:00 (10:00 по Москве) в связи с повышением уровня воды в реках Солзан и Харлахта, есть риск схода селя.

Как добавил Темгеневский, население оповестили, власти готовы начать эвакуацию.

В течение июля МЧС несколько раз предупреждало, что в результате проливных дождей возможен сход селя в горах на юге Иркутской области. В настоящее время на юге региона также идут непрекращающиеся осадки.

Ранее ученые и власти области не раз высказывали опасение, что мощные селевые потоки с горного хребта Хамар-Дабан на южном берегу Байкала могут сойти на город Байкальск. Эта опасность также усугубляется тем, что на пути селевых потоков окажутся карты-накопители отходов закрытого в 2013 году Байкальского ЦБК, где содержится 4,948 млн кубометров шлама-лигнина.

По словам ученых, такой вариант событий грозит Байкалу экологической катастрофой.

Крупнейшие селевые сходы на юге Байкала происходили в 1934 и в 1971 годах. В первом случае они пострадала половина райцентра Слюдянка, во втором были снесены мосты и повреждена железная дорога.

Сообщалось также, что в настоящее время силы МЧС проводят эвакуацию населения в городе Тулуне и Тулунском районе (северо-запад Иркутской области) из-за подъема воды в реке Ия.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Байкальск

Новости по теме

Новости

Дымка от пожаров в Сибири накрыл часть Казахстана

Дымка от пожаров в Сибири накрыл часть Казахстана

СПЧ подготовит доклад президенту РФ по итогам субботних протестов

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Более 120 жителей двух иркутских деревень эвакуировали из-за подъема воды в реках

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

В Петербурге начался военно-морской парад

Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Эксперты оценили разрыв в доходах бедных и богатых россиян

Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки

Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки

Что произошло за день: суббота, 27 июля

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');