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ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Жалобы подали Серебрянская, Лисица и Жданов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На середину дня 29 июля в Центризбиркоме было три жалобы от выдвиженцев в Мосгордуму на отказ в регистрации. Это заявления независимых кандидатов Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, которым отказал Мосгоризбирком, а также повторная жалоба директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Утром в этот же день зампред ЦИК Николай Булаев говорил, что в комиссии на рассмотрении была только одна жалоба на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму - от Серебрянской. Он обещал, что комиссия объективно рассмотрит все жалобы выдвиженцев и что у них сохраняются шансы на регистрацию.

Оспорить отказ в регистрации выдвиженцы могли в Мосгоризбиркоме, затем в ЦИКе, а также в суде. На утро пятницы Мосгорсуд получил 29 исков с жалобами на отказ в регистрации.

Мосгоризбирком отказался зарегистрировать кандидатами в Мосгордуму экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, (5-й избирательный округ), Ивана Жданова (8-й округ), муниципальных депутатов Константина Янкаускаса (31-й округ) и Елену Русакову (37-й округ), юриста ФБК Любовь Соболь (43-й округ), Юлию Серебрянскую и Константина Лисицу. Ранее им отказали в регистрации, так как проверяющие нашли слишком высокий процент недействительных подписей избирателей, которые они собрали в поддержку выдвижения. В поддержку независимых кандидатов в Москве проходят согласованные и несанкционированные акции протеста.

Мосгордума ЦИК Мосгоризбирком Мосгорсуд Юлия Серебрянская Константин Лисица Иван Жданов

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