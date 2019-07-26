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Мосгорсуд получил три десятка исков по выборам в Мосгордуму

Один иск удовлетворен, четыре отклонены, два вернулись заявителям, по двум производство прекращено

Мосгорсуд получил три десятка исков по выборам в Мосгордуму
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуд поступило 29 исков об отмене решений окружных избиркомов и Московской городской избирательной комиссии в связи с выборами в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Пока городской суд отклонил четыре иска и удовлетворил один, добавила она. Два иска вернули заявителям, по еще двум суд производство прекратил.

Среди исков, остающихся на рассмотрении, есть заявление футболиста Дмитрия Булыкина, отметила Солопова.

Булыкин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, по которому также проходит юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и где собиралась выдвигаться, но быстро снялась с выборов член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер. Булыкину и Соболь отказали в регистрации из-за высокого процента недействительных подписей избирателей в поддержку их выдвижения.

Избиркомы зарегистрировали 233 кандидата в Мосгордуму и отказали 57, среди которых оказались почти все независимые оппозиционные кандидаты.

Мосгорсуд Мосгоризбирком

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