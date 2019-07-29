В ЦИК увидели шансы на регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму

К проверке собранных ими подписей могут подключить членов Общественной палаты Москвы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Все выдвиженцы в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, сохраняют шансы стать кандидатами, получив регистрацию в Центризбиркоме, однако пока в ЦИК поступила только одна жалоба. Об этом сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

В комиссии находится жалоба Юлии Серебрянской, которая выдвинулась по 45-му избирательному округу, уточнил он. ЦИК рассмотрит ее в течение десяти дней.

По словам Булаева, итоговые решения ЦИК будут зависеть от документов, которые представят выдвиженцы, и насколько обоснованными будут их жалобы. Он заверил, что все заявления будут рассмотрены объективно.

Булаев также не исключил, что членов Общественной палаты Москвы пустят на заседания рабочей группы ЦИК по проверке подписей избирателей, собранных выдвиженцами. Зампред палаты, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ранее попросил Эллу Памфилову ввести в состав этой группы двух членов ОП - бывшую главу ФМС России Ольгу Кириллову и замглавы Ассоциации менеджеров России Вадима Ковалева.. По словам Булаева, членов ОП пустят на рабочую группу, если в результате не будет нарушен закон о персональных данных.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму бывшему депутату Госдумы, лидеру "Партии перемен" Дмитрию Гудкову (5-й избирательный округ), директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову (8-й округ), депутату муниципалитета Зюзино Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константину Лисице (33-й округ), кандидату от "Яблока", муниципальному депутату Елене Русаковой (37-й округ) и юристу ФБК Любови Соболь (43-й округ).