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Глава ЦИК России провела часовой разговор с генсеком Совета Европы о выборах в РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК России Элла Памфилова провела телефонный разговор с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом о ситуации с предстоящими выборами.

"У меня состоялся часовой разговор с генеральным секретарем Совета Европы господином Ягландом, и я подробно проинформировала его о том, что происходит с выборами сейчас, исходя из нашей позиции, исходя из нашей точки зрения для того, чтобы у него была максимально объективная картина",- сказала Памфилова на заседании ЦИК России в среду.

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ЦИК РФ Элла Памфилова Турбьерн Ягланд

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