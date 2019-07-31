ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму

1 августа рабочая группа рассмотрит две из них

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также в комиссию поступили жалобы от Ирины Собяниной, лидера "Партии перемен" Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, юриста ФБК Любови Соболь, муниципальных депутатов Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой.

Памфилова также выразила возмущение в связи с заявлениями некоторых выдвиженцев, которые назвали ЦИК беспомощным. "ЦИК не беспомощный. Только мы федеративное государство, и у нас четко разграничены наши полномочия и ответственность", - сказала она.

По ее словам, ЦИК действовал бы более оперативно в федеральной избирательной кампании, тогда как выборы в Мосгордуму являются региональными. ЦИК также подключался бы в случае появления жалоб на Мосгоризбирком, но таких жалоб пока не поступало, ни со стороны кандидатов или партий, ни со стороны москвичей.

Требование зарегистрировать всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения, выполнить невозможно, добавила глава ЦИК.

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе - муниципальным депутатам Юлии Галяминой, Елене Русаковой, Илье Яшину, Константину Янкаускасу, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвиженцу от "Яблока" Сергею Митрохину, сторонникам Алексея Навального Любови Соболь, Владимиру Милову и Ивану Жданову. У них проверяющие забраковали высокий процент подписей избирателей. 30 июля Мосгоризбирком отменил единственное решение об отказе в регистрации - в отношении Сергея Митрохина.

Центризбирком перепроверит все спорные моменты, которые возникли при проверке подписей незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, считает глава штаба по наблюдению за выборами в Москве от Общественной палаты Алексей Венедиктов. По его мнению, ЦИК готов направлять на дополнительное изучение спорные подписи, "привлекая федеральные и другие структуры, а не те структуры, которые проверяли".

Также ему удалось договориться, что два члена штаба будут присутствовать на заседаниях рабочей группы ЦИК. По его словам, представители штаба примут участие в рабочей группе без права голосования, но смогут выступать и высказывать свою точку зрения.