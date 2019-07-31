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В Дагестане сотрудниц школьной столовой будут судить после массового отравления детей

В сентябре прошлого года в школе отравились сорок детей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Каспийске в суд направлено уголовное дело повара и судомойки столовой школы №1. Их обвиняют в нарушении санитарных правил, повлекшем массовое отравление детей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану.

29 сентября 2018 года в школе плохо себя почувствовали сорок детей в возрасте от восьми до двенадцати лет. Перед этим они поели в школьной столовой. Врачи нашли у них пищевое отравление, больным потребовалась госпитализация.

В СК считают, что собрали достаточно доказательств вины повара и судомойки, расследование завершено.

Дагестан Каспийск СКР

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