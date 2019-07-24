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В Хабаровске возбудили уголовное дело после отравления детей в уличном фонтане

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровске возбудили уголовное дело после того, как более 20 детей подхватили кишечную инфекцию, искупавшись в уличном фонтане.

В детскую краевую клиническую больницу с 22 по 24 июля обратились родители 45 детей (от 1 года до 12 лет). У детей были признаки кишечной инфекции. В настоящее время госпитализированы 14 детей, тяжелых случаев у пациентов нет.

Следователи установили,что все заболевшие купались в пешеходном фонтане на набережной Хабаровска.

Хабаровское управление Роспотребнадзора выяснило, что в воде находился норовирус. В ходе лабораторных исследований из материала заболевших детей был выделен аналогичный вирус.

Хабаровск

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