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Переносчиками норовируса в крымском лагере для детей были сотрудники столовой

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками столовой могло привести к отравлению более 50 детей в детском лагере "Лучистый" на западе Крыма, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой уже установлено, а несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди детей, евших в столовой.

Все сотрудники столовой направленны на консультацию и лечение, в лагере проводят дезинфекцию, уточнили в Роспотребнадзоре.

Дети из лагеря в поселке под Евпаторией начали обращаться к медикам с жалобами на рвоту и диарею с вечера 15 июля. Госпитализировали 52 детей, приехавших из Татарстана, и пять вожатых. Предварительный диагноз - норовирусная инфекция, состояние отравившихся - средней тяжести.

СК возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Крым

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