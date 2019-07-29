В Якутии зарегистрировано массовое отравление шаурмой

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Якутии у посетителей кафе "Шаурма" диагностирована пищевая токсикоинфекция, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего за помощью медиков обратились 22 человека, из них 20 получают лечение стационарно. Как отмечается, в числе пострадавших восемь детей.

Сообщается, что в ходе санитарно-эпидемиологического и административного расследования в кафе были выявлены многочисленные нарушения. В заведении не соблюдались условия хранения блюд, а помещения кафе находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Кроме того, нарушения касались прохождения медосмотра и допуска сотрудников к готовке.

По факту массового отравления возбуждено административное делопроизводство, работа кафе приостановлена, отметили в Роспотребнадзоре.