Глава Екатеринбурга предложил построить храм в еще одном сквере

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить из опроса о месте строительства храма святой Екатерины площадку у бывшей телебашни и включить в список площадку у кинотеатра "Космос", где есть сквер. Он заявил об этом на заседании рабочей группы по подготовке опроса. Участок со сквером чиновник назвал спорным.

По словам Высокинского, у телебашни начали строить ледовую арену, следовательно, строить там храм уже нельзя и эту площадку нужно исключить из опроса.

"Наша позиция заключается в том, что для устойчивости опроса нам нужно выносить три площадки", - сказал он.

Поэтому он предложил включить в опрос участок у "Космоса" или площадку на берегу пруда за Макаровским мостом. После обсуждения этого вопроса в рабочей группе окончательный список должна утвердить городская дума 24 сентября.

Председатель общественной организации Свердловского отделения Союза архитекторов России Михаил Вяткин заявил на заседании, что участок за Макаровским мостом неплох с точки зрения градостроительства. "Храм должен ставится не на той застроенной площадке и нарушать сложившуюся структуру, а давать новую точку роста для развития города", - отметил он.

Церковь святой Екатерины сначала хотели построить в сквере у Драмтеатра на Октябрьской площади. Сторонники сохранения сквера провели там ряд акций протеста в мае. После вмешательства президента Владимира Путина, который посоветовал спросить мнение жителей города, мэрия решила провести опрос. В середине июня Екатеринбургская епархия решила отказаться от идеи строить собор в сквере у Театра драмы, и эту площадку исключили из опроса.