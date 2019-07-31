В Красноярск для тушения пожаров вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство создает авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сообщает Минобороны РФ в среду.

"В ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Авиационная группа для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае создана в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Сейчас авиационные экипажи проходят инструктаж и завершают предполетную подготовку.

Ранее в среду Путин после доклада главы МЧС поручил военнослужащим Минобороны РФ подключиться к тушению пожаров.

На территории России действует около 150 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 пожаров в труднодоступных районах, которые не тушат по решению региональных комиссий по ликвидации ЧС. В общей сложности природные пожары охватили около 3 млн га.

Наибольшее количество и площади таких пожаров зафиксированы в Якутии - 115 пожаров на площади 1 144 873 га; в Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га; в Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.