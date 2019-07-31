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Лесные пожары в России охватили около 3 млн га

Лесные пожары в России охватили около 3 млн га
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Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На территории России действует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах, тушение которых не ведется по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.

Решения о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров принимаются на основании ст. 81 - 84 Лесного кодекса РФ и приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года "О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров".

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 га. На 00:00 31 июля по московскому времени на территории РФ действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщает в среду сайт ФБУ "Авиалесоохрана".

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78 226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1 403 га.

В Иркутской области действует также пять пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 712 га. Это территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" и "Витимский Заповедник".

На тушении лесных пожаров задействованы 2 720 человек, 390 единиц техники. На авиамониторинге - 34 воздушных судна, на тушении - 28 воздушных судов.

"Авиалесоохрана" сообщает также, что по состоянию на 00:00 среды на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 882 527 га. На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.

В Якутии зафиксировано 115 таких пожаров на площади 1 144 873 га, Красноярском крае - 62 пожара на площади 1 041 739 га, Иркутской области - 76 пожаров на площади 628 977 га.

"Авиалесоохрана" поясняет, что "по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен".

В связи со сложной пожарной обстановкой в ряде российских регионов в среду в Красноярский край вылетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Со вторника в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкальском крае работают заместители главы МЧС России.

Иркусткая область Красноярский край Якутия

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