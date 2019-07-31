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Минздрав посоветовал сократить рабочий день на задымленных территориях

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральный Минздрав рекомендовал сократить физическую активность людям, которые живут в зонах задымления, случившегося из-за лесных пожаров, в том числе сократить рабочий день тем, кто работает со значительной физической нагрузкой. Об этом говорится в сообщении ведомства.

При сильном загрязнении воздуха чиновники посоветовали по возможности уехать из зоны задымления или ограничить время пребывания в ней, а также вывезти оттуда детей, пожилых и ослабленных людей. Детям и беременным женщинам Минздрав посоветовал долго не гулять.

Утром, когда концентрация дыма в воздухе бывает максимальной, и в жару чиновники рекомендовали меньше выходить на улицу, занавешивать окна влажной тканью, проводить в помещениях влажную уборку. При сильном задымлении они посоветовали носить защитные маки и увлажнять их.

Также Минздрав посоветовал отказаться от спиртного, газировки и жирной пищи, максимально ограничить курение, перейти на легкоусвояемую пищу и пить до двух-трех литров жидкости в день для взрослых. "Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли", - говорится в сообщении.

В Сибири горят почти три миллиона гектаров леса. С 29 июля в Красноярском крае и Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории, в Бурятии режим ЧС был введен частично.

Минздрав Иркутская область Красноярский край Бурятия

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