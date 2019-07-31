Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие министерства обороны РФ подключатся к тушению пожаров, такое решение президент Владимир Путин принял после доклада главы МЧС.

"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.

Там отметили, что президент распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области.

К среде лесные пожары в России охватили около 3 млн га, сейчас действует 147 очагов лесных пожаров, которые активно тушат, и более 300 лесных пожаров в труднодоступных районах. Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78 226 га. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 963 га, в Якутии - 24 пожара на площади 1 403 га.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации.

"Авиалесоохрана" сообщала, что по состоянию на начало среды в труднодоступных и удаленных местах прекратили тушить, но продолжают отслеживать 321 лесной пожар на площади 2,8 млн га, пройденной огнем. Это сделано по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. "Авиалесоохрана" поясняет, что эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают вред, который они могут причинить.