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"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

Госкомпания купила 140 заправок у независимого оператора

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" купила 100% крупнейшего в Петербурге независимого топливного оператора - "Петербургской топливной компании", говорится в пресс-релизе госкомпании.

Сделка позволит "Роснефти" стать лидером на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и крупнейшим игроком в северо-западном регионе, считают в компании.

О переговорах "Роснефти" о покупке ПТК ранее сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Ранее со ссылкой на систему "СПАРК-Интерфакс", сообщалось, что дочерняя структура "Роснефти" - "РН-Региональные продажи" - 30 июля стало 100%-ым владельцем ООО "Гатчинская нефтяная компания" (ГНК), зарегистрированного в Ленинградской области, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". ГНК торгует моторным топливом. Ранее совладельцами ГНК были Андрей и Ольга Голубевы, которые, по данным "СПАРК-Интерфакс", на данный момент также являются совладельцами "Петербургской топливной компании (ПТК).

Розничная сеть ПТК работает в Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также Карелии. В нее входят 141 заправка, 125 бензовозов и две нефтебазы: "Ручьи" в Санкт-Петербурге и "Чудово" в Новгородской области.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля АЗС ПТК на рынке города составляет около 17% (по численности заправок). У "Лукойла" при этом 24%, у "Роснефти", с учетом ТНК и ВР - 10%.

Роснефть ПТК ГНК Петербург Ленинградская область

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