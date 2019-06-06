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"Ъ" узнал о планах "Роснефти" купить "Петербургскую топливную компанию"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора - "Петербургской топливной компании" (ПТК), пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке.

Издание утверждает, что это информацию ему подтвердил собеседник, близкий к руководству ПТК.

Если сделка состоится, "Роснефть" увеличит свою сеть АЗС в России на 5% и займет 27% рынка Санкт-Петербурга.

Газета уточняет, что "Роснефть" в ближайшие несколько месяцев может приобрести четыре компании холдинга ПТК - ООО "Петербургская топливная компания" (ООО "ПТК"), ООО "ПТК-Терминал", ООО "Гатчинская нефтяная компания" и ООО "Транс-Тайм".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил "Ъ", что компания не комментирует переговоры.

Суммарно ПТК управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. ООО "ПТК", по словам собеседника газеты, арендует АЗС у дочерних компаний холдинга, которые также входят в сделку. "Роснефти" может перейти ООО "Транс-Тайм", владеющее бензовозами, и две нефтебазы - в Ручьях (Санкт-Петербург) и Чудово (Новгородская область). По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля АЗС ПТК на рынке города составляет около 17% (по численности заправок). Большая доля только у "ЛУКОЙЛа" - 24%, у "Роснефти" (включая бренды ТНК и BP) - 10%.

Роснефть Петербургская топливная компания

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