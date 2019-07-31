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Роспотребнадзор счел некритичным содержание вредных веществ в воздухе от лесных пожаров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В населенных пунктах Сибири расположенных вблизи зоны природных пожаров, нет критического превышения вредных веществ в воздухе, заявила на совещании в Красноярске глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Анализ ситуации сегодня показывает, что регистрируются единичные превышения содержания в атмосферном воздухе CO, взвешенных веществ и мелкодисперсных реакций пыли. В зависимости от направления ветра и ситуации мы регистрируем от одного до четырех, но не более пяти превышений предельно допустимых концентраций (ПДК), что критично для оценки состояния здоровья", - сказала Попова.

При этом она подтвердила, что граждане жалуются на неприятный раздражающий запах. Однако резкого роста числа обращений в скорую помощь нет, подчеркнула глава ведомства.

"Раздражающий фактор запаха там, где есть мелкодисперсная пыль, имеет место. Однако анализ обращаемости в скорую помощь, особенно по Красноярскому краю, даже в самые пиковые дни ПДК не превышала 10%", - сказала она.

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Роспотребнадзор Анна Попова

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