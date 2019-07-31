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Медведев предложил пересмотреть понятие "зон контроля" природных пожаров

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев предложил пересмотреть нормативные правовые акты в сфере тушения пожаров в регионах, в том числе по зонам контроля.

"Есть такое понятие - "установление зон контроля". Может быть, есть смысл эти документы пересмотреть, поскольку они сейчас охватывают только те места, где непосредственно пожар, где бушует пламя, но не распространяются, например, на зоны задымления", - сказал Медведев на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральным округе.

По его словам, "есть целый ряд других идей, которые существуют на эту тему".

Глава правительства считает, что "по нормативным документам нужно пройтись и в регионах, и на федеральном уровне".

Медведев также поручил провести консультации с зарубежными специалистами при разработке предложений по борьбе с пожарами. "Не грех проконсультироваться с теми странами, где эта проблема так же, как и у нас, существует в полный рост. Вон на Аляске эти пожары бушуют в огромном размере, да и в Европе они тоже постоянно. У них есть свой научный подход к этому, проведите консультации, я думаю, в этой ситуации это абсолютно не вредно", - заявил он.

Премьер отметил, что для подготовки предложений по борьбе с пожарами следует привлечь все научные организации.

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Дмитрий Медведев

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