В учениях на Балтике задействуют полсотни кораблей и 10 тысяч военных

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Балтийском море 1 августа начнутся крупные учения Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019", сообщили в Минобороны РФ.

Маневры пройдут в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа. В них будут участвовать 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, а также более 10 тысяч военнослужащих.

Основу корабельной группировки составят корабли и суда, участвовавшие в Главном военно-морском параде.