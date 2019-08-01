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В учениях на Балтике задействуют полсотни кораблей и 10 тысяч военных

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Балтийском море 1 августа начнутся крупные учения Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019", сообщили в Минобороны РФ.

Маневры пройдут в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа. В них будут участвовать 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, а также более 10 тысяч военнослужащих.

Основу корабельной группировки составят корабли и суда, участвовавшие в Главном военно-морском параде.

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Российские моряки на борту большого ракетного катера Моршанск в Санкт-Петербурге Парадная линия кораблей во время главного военно-морского парада в честь Дня военно-морского флота России в акватории Кронштадтского рейдаВладимир Путин принимает парад в честь дня ВМФ в ПетербургеМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на параде в БалтийскеДизель-электрическая подводная лодка "Дмитров" (на первом плане) и гвардейский корвет "Сообразительный" на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Балтийске.Зрители в Севастополе наблюдают воздушную часть парада Показательные выступления морпехов в Севастополе Моряк ВМФ РФ в праздничном СевастополеДесантирование бронетранспортеров с большого десантного корабля "Пересвет" во время военно-морского парада в акватории Амурского залива.Дизельная подводная лодка "Б-394" (слева) во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории Амурского залива
Российские моряки на борту большого ракетного катера Моршанск в Санкт-Петербурге
Минобороны РФ

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