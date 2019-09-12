РФ вступит в войну с вымышленным государством в ходе учений на юго-западе страны

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Замысел стратегического учения "Центр-2019" предполагает вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В основе условной военно-политической обстановки на учении "Центр-2019" - эскалация влияния исламского экстремизма на территории стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с расширением конфликтного потенциала в Центрально-Азиатский регион, сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

"На юго-западе Российской Федерации создано условное государство. Его руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций", - рассказал Фомин о сценарии военных учений. По его словам, военно-политический курс вымышленного государства направлен на сближение с различными экстремистскими движениями и способствует распространению радикального исламизма в соседних странах.

Эта условная страна обладает хорошо развитой армией. Она предпринимает попытки силового давления на РФ, которые, в конечном счете, перерастают в вооруженный конфликт, сообщил Фомин. Замглавы Минобороны также назвал тему стратегического учения: "Применение группировок войск коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении".

Фомин сообщил, что практические действия войск пройдут на полигонах: "Аданак", "Тоцкий", "Донгуз", "Чебаркульский", "Алёйский", "Юргинский", полигонах ВВС и войск ПВО: "Ашулук", "Сафакулево", на территории РФ и в акватории Каспийского моря.

"Предполагается на полигонах государств-партнеров отработать по отдельным планам эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями", - сообщил Фомин. Представитель Минобороны также подчеркнул, что данные учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других стран.

Фомин также рассказал, что Минобороны РФ пригласило иностранных военных атташе на активную фазу учения, которая намечена на 20 сентября. Этот этап учения пройдет на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, добавил замминистра.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в стратегическом командно-штабном учении задействуют около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения. В учении, которое пройдет с 16 по 21 сентября, примут участие военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана. Основные этапы розыгрышей практических действий войск пройдут на территории России.