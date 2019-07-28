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В Петербурге начался военно-морской парад

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге принимает главный парад в День ВМФ России.

Глава государства на катере обходит парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и приветствует их экипажи.

Парад проходит в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

До этого президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Парад состоит из наземной, морской и воздушной частей. Непосредственное участие в нем примут 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 воздушное судно, более четырех тысяч военных.

Также в параде будет участвовать копия 54-пушечного парусного линейного корабля петровской эпохи "Полтава" и "дедушки русского флота" - ботика Петра первого.

Для участия в празднике в Петербург прибыли китайский эсминец "Сиань" и фрегат ВМС Индии "Таркаш".

Петербург Владимир Путин ВМФ РФ

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