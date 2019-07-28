ВМФ России в этом году получит 15 кораблей и катеров

Парад в честь Дня ВМФ России в Петербурге Фото:Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России в этом году пополнят 15 новых кораблей и катеров, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

По его словам, обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, а также восстановлена практика кругосветных походов.

Путин подчеркнул, что российский военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны и ее национальные интересы.

Президент России отметил значительный вклад ВМФ в развитие отечественной науки. По его словам, сегодня он в числе первых осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения.

Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями, заявил глава государства.

Главный парад в День военно-морского флота России проходит в воскресенье в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем принимают участие более четырех тысяч военных, свыше 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также четыре десятка самолетов и вертолетов.