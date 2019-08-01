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В Татарстане предотвратили захват заложников и отравление сотрудников МВД и ФСБ

В Татарстане предотвратили захват заложников и отравление сотрудников МВД и ФСБ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников, сообщил представитель следствия в четверг на заседании в Вахитовском суде Казани.

Согласно данным следствия, прозвучавшим в суде, этим летом фигуранты дела призвали жителей Нижнекамска совершать теракты в интересах запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Кроме того, следователи выяснили, что задержанные искали яд, чтобы отравить сотрудников МВД и ФСБ в ведомственных столовых, планировали захват заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, собираясь сначала выведать у них служебную информацию, а затем убить.

Обвиняемые все отрицают

"Меня обвиняют в том, что я призывал к террористической деятельности. Мне просто было интересно, я изучал эту тему. В итоге я понял, что это не то, болтал просто много. Второе - меня обвиняют в том, что у меня нашли порошки. Но когда нас вчера задерживали... короче, это все подкинули", - сказал суду Шамшутдинов.

Второй обвиняемый - Зайнагутдинов - заявил в суде, что не согласен с предъявленным обвинением. "Я знаю, что то, что мне инкриминируют, я не совершал. Все было вообще по-другому", - сказал он. По его словам, вещей, которые оперативники обнаружили в машине, до этого там не было, и совершать преступление он не собирался.

Задержание и арест

Вахитовский суд Казани в четверг арестовал обоих обвиняемых до 29 сентября за содействие террористической деятельности и публичные призывы к терроризму.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили совершение теракта в Татарстане, задержав двух россиян, сторонников ИГ. Отмечалось, что преступление они собирались совершить на республиканском объекте инфраструктуры. У задержанных были обнаружены взрывные вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Татарстан

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