В Ростовской области погибли пчелы на 47 пасеках

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Песчанокопском районе Ростовской области на 47 пасеках погибли пчелы. Это произошло с 20 по 23 июля. Ветеринарная служба региона начала эпизоотологическое расследование, чтобы выяснить причины случившегося, сообщил замначальника управления ветеринарии Николай Губачев.

Проверка на карантинные заболевания дала отрицательный результат. Теперь ветеринары перешли к химико-токсикологической экспертизе. Если она даст положительнй результат, инспектор управления будет выяснять, где и когда поля обрабатывали пестицидами и знали ли об этом пасечники. Добиться возмещения ущерба они смогут только через суд.

С начала лета случаи массовой гибели пчел отмечались в 25 регионах России. Эксперты считают вероятной причиной нарушения при применении пестицидов сельхозпроизводителями. В Минсельхозе начали обсуждать, как минимизировать отравления пчел.