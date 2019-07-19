Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

Точная статистика и анализ ситуации будут подготовлены к 1 августа, затем информация будет направлена в правительство. Только после этого можно будет оценить ущерб, подчеркнул он.

С начала лета из разных регионов России стали поступать сообщения о массовой гибели пчел. Проблема затронула Удмуртию, Саратовскую, Липецкую, Курскую, Брянскую, Тульскую и Ульяновскую области, Башкирию, Марий Эл и Алтайский край.

Причиной называют использование опасных для пчел пестицидов.

Эксперты считают, что из-за гибели пчел производство меда в этом году может снизиться на 25-30%, а на рынке увеличится доля фальсификата.

В среднем в России в год производится около 100 тысяч тонн меда.