Поиск

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

В РоссииРоссельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчелРоссельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчелЧитать подробнее

Точная статистика и анализ ситуации будут подготовлены к 1 августа, затем информация будет направлена в правительство. Только после этого можно будет оценить ущерб, подчеркнул он.

С начала лета из разных регионов России стали поступать сообщения о массовой гибели пчел. Проблема затронула Удмуртию, Саратовскую, Липецкую, Курскую, Брянскую, Тульскую и Ульяновскую области, Башкирию, Марий Эл и Алтайский край.

Причиной называют использование опасных для пчел пестицидов.

Эксперты считают, что из-за гибели пчел производство меда в этом году может снизиться на 25-30%, а на рынке увеличится доля фальсификата.

В среднем в России в год производится около 100 тысяч тонн меда.

Новости по теме

Новости

Путин признал, что массовая вырубка леса осложнила ситуацию в Иркутской области

Путин пообщался с жителями Тулуна, оставшимися без жилья из-за наводнения

Путин пообщался с жителями Тулуна, оставшимися без жилья из-за наводнения

Покрас Лампас лично восстановит поврежденную коммунальщиками работу в Екатеринбурге

Покрас Лампас лично восстановит поврежденную коммунальщиками работу в Екатеринбурге

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"

В больнице остался один пострадавший из-за экстренной посадки Boeing в "Шереметьево"

На экс-гендиректора "Антипинского НПЗ" завели дело за заведомо невыгодную сделку

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Калининская АЭС включила в сеть четвертый энергоблок после сбоя

Что произошло за день: четверг, 18 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');