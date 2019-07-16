Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между этим явлением и обработкой полей химикатами.

Проблема массовой гибели пчел обсуждалась во вторник на экспертном совещании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В результате было решено направить обращения в Генпрокуратуру, Минсельхоз, Минприроды и несколько других ответственных ведомств.

Глава комитета Николай Николаев отметил, что в РФ нарушена цепочка контроля. По его словам, Минприроды контролирует влияние на природу, Роспотребнадзор продукцию на полках, Россельхознадзор отвечает только за продукцию животного происхождения.

"Лебедь, рак и щука получается. Мы все от этого страдаем, и непонятно к чему это приведет", - сказал глава комитета.

Летом 2019 года отмечались случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Саратовской, Тульской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. В Минсельхозе Алтайского края масштабы бедствия назвали небывалыми.

Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Николаев сослался на мнение пчеловодов, которые утверждают, что фермеры не оповещают заранее о том, что на полях будут распыляться химикаты.

Председатель комитета отметил, что неизвестно, какие агрохимикаты используются. Зачастую в ход идет контрафактная продукция химических веществ, которые в результате отравляют все вокруг.

По мнению экспертов, проблема связана не только с гибелью пчел, она более масштабна. При опрыскивании полей нарушается и технология. По словам экспертов, уже зафиксированы отравления и людей. Химикаты попадают в почву, появляются на ягодах и грибах, а это представляет серьезную опасность.