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Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел

Участники совещания с пчеловодами в Госдуме признали проблему системной

Эксперт оценил в триллион рублей ущерб экономике от массовой гибели пчел
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.

Он привел эту оценку журналистам после совещания с пчеловодами в Госдуме. По его словам, ученые подсчитали данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. С учетом гибели 60% всех пчел, как это происходит сейчас, потери превысят триллион рублей, заявил он.

Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан на совещании отметил, что опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве. Он напомнил, что причиной гибели пчел считают обработку посадок пестицидами, и добавил, что из-за этого гибнут не только пчелы, но и птицы.

Тастан предложил вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции. Также он предложил разработать закон о пчеловодстве.

Участники встречи жаловались на отсутствие связи между пчеловодами и аграриями, которые не информируют их о применении пестицидов, на нарушения в графиках обработки посевов и на массовую фальсификацию меда. По утверждению главы Объединения потребителей России Алексея Корягина, в Москве доля фальсифицированного меда достигает 90%.

Проводивший обсуждение думский комитет по природным ресурсам пообещал направить необходимые обращения во все органы власти, от которых зависит решение проблемы, а пожаловаться в Генпрокуратуру на нарушения в работе с пестицидами.

Летом 2019 года отмечались случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. В Минсельхозе Алтайского края масштабы бедствия назвали небывалыми. 15 июля губернатор Виктор Томенко поручил оценить потери пчеловодов и оказать им господдержку.

12 июля в Россельхознадзоре заявили, что у него отобрали полномочия по надзору за пестицидами по предложению Минэкономразвития. В результате последние восемь лет химикаты производятся и применяются бесконтрольно, в результате опасные для насекомых, животных и людей вещества распространяются на большие территории. В Минэкономразвития на это ответили, что причиной гибели пчел стало не отсутствие полномочий у Россельхознадзора, а отсутствие регулирования вопросов применения пестицидов.

Россельхознадзор Алтайский край Минэкономразвития Виктор Томенко

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