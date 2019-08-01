МИД сообщил о прогрессе в расследовании убийства трех журналистов в ЦАР

Ведомство сформулировало претензии к организаторам их поездки, которые подвергли риску журналистов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Центральной Африканской Республики недавно сообщила о значительном продвижении расследования убийства журналистов Орхана Джемаля и Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева и обещала скоро представить результаты, сообщил российский МИД.

В России гибель группы продолжает расследовать Следственный комитет, МИД помогает ведомству в рамках своей компетенции. Недавно в распоряжение СКР были переданы личные вещи убитых, которые год хранились в дипмиссии России в ЦАР.

Ведомство также отметило, что в недавних публикациях, приуроченных к годовщине со дня убийства журналистов, часто была "искаженная или даже лживая информация". В ряде СМИ появились статьи о том, что за год российское следствие мало сделало для установления причин гибели группы и игнорировало наработки расследовательского центра "Досье" Михаила Ходорковского, который выдвинул версию, альтернативную официальной.

В МИД заявили, что у ведомства остаются вопросы к организаторам поездки. Джемаль, Расторгуев и Радченко поехали в ЦАР собирать материалы о предположительно находящихся в стране бойцах российских частных военных компаний на деньги Центра управления расследованиями, который финансировал Ходорковский.

В МИД напомнили, что группа поехала в ЦАР по туристическим визам, не получила журналистскую аккредитацию и другие необходимые разрешения, не информировала власти ЦАР и российских дипломатов об истинных целях поездки и своих планах. У них был поддельный пропуск с символикой ООН, который не позволил местным силовикам не пустить их в последнюю поездку ночью по опасному маршруту, говорится в сообщении. МИД напомнил о собственных предупреждениях о наличии в ЦАР противоборствующих вооруженных группировок и о нежелательности поездок в эту страну и тем более выезда из столицы ЦАР Банги.

"В очередной раз возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни", - заявили в МИД.

Джемаля, Радченко и Расторгуева убили в ЦАР 31 июля 2018 года, когда они ездили по стране с местным водителем на его машине. По версии СКР, их остановили бандиты, собиравшиеся их ограбить, и расстреляли при попытке сопротивления. Водитель выжил и сбежал от подозреваемых.