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МЧС поблагодарило США за предложение помощи в борьбе с лесными пожарами

МЧС поблагодарило США за предложение помощи в борьбе с лесными пожарами
Лесные пожары в Красноярском крае
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС

ВНИМАНИЕ. В первоначальный текст новости и заголовок внесены правки.

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В МЧС РФ выразили благодарность Соединенным Штатам за предложение помощи в борьбе с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, но пока российская группировка справляется самостоятельно.

"Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами", - заявил "Интерфаксу" директор Департамента международной деятельности министерства Владимир Соловьев.

По его словам, у РФ и США уже есть опыт подобного сотрудничества, "это обычная мировая практика". "Так, в 2000, 2003 и 2011 годах российские спасатели предложили свою помощь в ликвидации пожаров в Нью-Мексико, а в 2005, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах - в тушении пожаров в Калифорнии. В 2005 году американская сторона приняла помощь от России при ликвидации последствий урагана "Катрина", за океан были направлены четыре самолета Ил-76. А в 2012 году два И-76 доставили помощь американцам, пострадавшим от урагана "Сэнди", - сказал он.

31 июля американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину помощь США в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин, поблагодарив Трампа, оценил этот шаг со стороны президента США "как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами".

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
МЧС РФ США

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