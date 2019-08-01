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Более 800 населенных пунктов оказались в зоне задымления от пожаров в Сибири

В "Авиалесоохране" сообщают об увеличении числа очагов возгорания за сутки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Якутии, Красноярском крае и Иркутской области в зоне задымления от лесных пожаров оказались 804 населенных пунктов, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе МЧС России.

Там отметили, что группировку сил нарастили в зоне тушения пожаров и задымления на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Всего к работе привлечены более 2 800 человек и 390 единиц техники.

По данным пресс-службы ведомства, спасатели тушат пожары силами двух самолетов Бе-200 и вертолета Ми-8, которые осуществили более 25 сливов и сбросили более 260 тонн воды. Кроме того, "в готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с необходимой техникой, оборудованием и снаряжением".

Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе, как отметили в пресс-службе, организован круглосуточный мониторинг на 77 постах наблюдения.

Очагов за сутки стало больше

Между тем в "Авиалесоохране" "Интерфаксу" сообщили, что, несмотря на экстренные противопожарные меры, количество очагов лесных пожаров за сутки увеличилось на 18. В целом природные пожары распространились на площади более 3 млн гектаров.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 га. На 00:00 1 августа по Москве на территории РФ действовали 165 лесных пожаров на площади 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению", - рассказали в "Авиалесоохране".

Согласно сайту ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 83 832 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 5 тыс. га. В Красноярском крае тушат 60 пожаров на землях лесного фонда на площади 24 328 га, в Якутии - 20 на площади 1 431 га.

Не уменьшились площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 00:00 1 августа на этих территориях зафиксировано 318 лесных пожаров на площади 2 955 467 га. По сравнению со средой, количество таких очагов уменьшилось на три, но площадь увеличилась на 72 тыс. га.

Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 113 на площади 1,1 млн га, в Красноярском крае - 60 пожаров на площади 1 млн га, в Иркутской области - 73 пожара на площади, пройденной огнем, 638 тыс. га.

В "Роскосмосе" сообщили, что спутниковые снимки распространения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке передаются МЧС. С 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли ведет мониторинг пожаров в Еврейской автономной области, республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае, говорится в сообщении госкорпорации.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и одном муниципальном районе Якутии.

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Якутия Красноярский край Иркутская область МЧС России Авиалесоохрана

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