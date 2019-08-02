В Красноярском крае в заповедник "Столбы" будут пускать только экскурсионные группы

Его закрыли для свободного посещения до тех пор, пока не начнутся дожди

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае природный заповедник "Столбы" с вечера 2 августа закрыли для туристов до выпадения обильных дождей. Об этом решении администрации заповедника сообщила пресс-служба федерального Минприроды.

Пускать туда будут только организованные экскурсионные группы, в обязательном сопровождении сотрудников заповедника и по предварительной договоренности.

Так руководство "Столбов" хочет снизить риски возникновения новых пожаров из-за человеческого фактора. В выходные 3-4 августа погодные условия могут усилить опасность пожаров в регионе, в заповеднике решили принять меры. Его снова откроют только после того, как местная метеостанция замерит, что там выпало не менее 3 мм осадков за сутки.

На это время госинспекция будет усиленно контролировать заповедник. На всех входах там установят контрольно-пропускные пункты. К охране "Столбов" привлекут также полицию. За попытки пройти на территорию заповедника людей будут привлекать к административной ответственности, пообещали в Минприроды.

На 2 августа на территориях российских природных заповедников федерального значения действовало восемь природных пожаров, которые уничтожили в общей сложности 3 461 гектар леса.

На 1 августа общая площадь природных пожаров в России превысила 3 млн гектаров. Из-за пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, двух районах Бурятии, одном районе Якутии действует режим ЧС. Президент Владимир Путин подключил к тушению огня Министерство обороны. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету выяснить, могли ли пожары стать результатом намеренных поджогов, к примеру, ради незконных вырубок леса.