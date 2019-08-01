В Сибири будут искусственно вызывать дожди для борьбы с лесными пожарами

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Специалисты будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

"Сегодня, 1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После дозаправки в Усть-Куте самолет "Авиалесоохраны" полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там, по оценкам специалистов, тоже накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

В Иркутской области действует 60 возгораний на площади 66 989 га, в том числе 62,1 тыс. гектаров, покрытых лесом. 31 очаг действует в труднодоступных районах, их общая площадь - 39 785 га, в зоне обслуживания - 29 очагов на 26 781 га. В Усть-Кутском районе зафиксированы 16 возгораний, в Мамско-Чуйском и Киренском - по 11 , в Бодайбинском - девять, в Катангском - семь, в Казачинско-Ленском - пять, в Усть-Илимском - один.

Кроме того, на землях "Заповедного Прибайкалья" действует четыре пожара. Их площадь составляет 1712,3 га, в том числе 703,3 га, покрытых лесом. Два очага находятся в Качугском районе, два в Бодайбинском.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

Накануне Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создало авиационную группировку из десяти самолётов Ил-76 и десяти вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров.