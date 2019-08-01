ФНС решила внепланово проверить телеканал "Дождь"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.

"Надеюсь, что требование налоговых органов не создаст проблем работе телеканала. Сейчас мы готовим все документы, на предоставление которых нам дали 10 дней", - сказала Синдеева "Интерфаксу" в четверг.

Также Синдеева отметила, что "судя по запросу, налоговые органы интересуются, прежде всего, источниками финансирования телеканала". Она выложила в фейсбуке копии документов, согласно которым налоговики решили проверить статьи доходов и расходов налоговых деклараций за 2016-2018 годы.

В частности, в течение 10 дней "Дождь" должен предоставить информацию о заёмных средствах; договоры корпоративных подписок, в том числе с иностранными контрагентами; договоры по взаимоотношениям с иностранными организациями; сводную информацию по договорам гражданско-правового характера с указанием сумм начисленных и уплаченных налогов в разрезе каждого договора; приказы об учетной политике за 2016-2018 годы с приложением плана счетов, форм первичных учетных документов и список лиц, ответственных за подписание указанных; договоры на аренду, а также информацию по трансграничным кредитным выплатам.

Финансовые показатели "Дождя"

Переход на бизнес-модель с платной подпиской пока не обеспечил телеканалу положительный финансовый результат. Достигнув пика в 2016 году (414,7 млн рублей), выручка "Дождя" стала снижаться, следует из данных "СПАРК-Интерфакса". В 2017 году она составила 406 млн рублей, в 2018 году - уже 398,5 млн рублей.

Единственным безубыточным за последнюю пятилетку для "Дождя" был 2016 год, когда телеканал получил небольшую прибыль (7,7 млн руб.). В 2017 году его убыток составил 19,5 млн руб., в 2018 г - 41 млн руб.

Приход полиции и допрос

27 июля, когда в центре Москвы проходила несанкционированная акция протеста, в редакцию "Дождя" пришли сотрудники полиции, которые вручили главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку в СК по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. Сходив на допрос, Перепелова сказала, что он "касался нашей трудовой деятельности во время освещения митингов", и претензий к телеканалу никто не высказывал.