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Завершился допрос главреда "Дождя" в СКР

Александру Перепелову допрашивали в качестве свидетеля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Москве следователь закончила допрос главного редактора телеканала "Дождь" Александры Перепеловой в качестве свидетеля, претензий к телеканалу высказано не было.

"Допрос касался нашей трудовой деятельности во время освещения митингов. Претензий никаких нет, спрашивали, как мы освещали митинг, что мы делали, как до нас доходила информация о митинге", - сказала Перепелова в эфире телеканала.

По ее словам, у следователя было много вопросов про Мосгоризбирком. При этом Перепеловой не сообщили, по какому именно делу ее допрашивают. "Следователь сказала, что она не обязана уточнять, сказала, что это связано с митингами", - отметила главный редактор "Дождя".

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала "Дождь", главному редактору вручили повестку в СК по уголовному "делу о попытках давления на Мосгоризбирком".

Московский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) в связи с несанкционированными акциями, проходившими с 14 июля.

Сегодня, 27 июля, в центре Москвы прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичная полиция сообщила о задержании более тысячи человек.

Москва Доджь Александра Перепелова

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