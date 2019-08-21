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Телеканал "Дождь" раскрыл доходы от контрактов с Евросоюзом

Компания решила это сделать, чтобы присылающие донейты зрители знали, на какие деньги живет редакция

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" впервые обнародовал управленческую отчетность о доходах и расходах с 2014 года, в том числе доход по рекламным контрактам с Евросоюзом, которые составляют от 3 млн рублей до почти 11 млн рублей в год. Это решение "Интерфаксу" объяснила гендиректор канала Наталья Синдеева.

"Мы открыли эфир и собираем донейты (пожертвования) от зрителей и считаем правильным, чтобы все они видели, на что мы существуем и как тратим их деньги", - сказала она.

В 2014 году "Дождь" заработал на рекламных контрактах с ЕС почти 3 млн рублей, в 2016 году - около 11 млн рублей. "По сути они нам заказывают производство и размещение программ на сайте и в эфире телеканала о ценностях Европейского Союза и рекламу проектов, которые ЕС реализует в России", - сказала Синдеева.

Из отчетности следует, что канал был прибыльным только 2016 году, а с начала 2019 года он выходил "в плю" только в марте, июне и июле, когда к обычным доходам добавилась реклама от ЕС и значительно выросли донейты от зрителей.

В июле сумма донейтов зрителей выросла в несколько раз и составила 7,3 млн рублей. Это чуть меньше, чем пожертвования зрителей "Дождю" за весь 2014 год и больше, чем в последующие годы. Эту динамику Синдееева связала с решением открыть для всех прямой эфир с 27 июля в связи с острой ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму.

"Один день нашей работы в прямом эфире обходится в 680 тысяч рублей. Мы будем открыты для всех столько дней, сколько нам позволит ваша поддержка", - говорится в обращении "Дождя" к зрителям.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города задержали больше тысячи человек. На многих из них завели административные дела, и назначили аресты и штрафы. В Следственном комитете по следам протестов возбудили дело о массовых беспорядках.

Дождь Наталья Синдеева Мосгордума

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