Три тонны льда приготовили для транспортировки косаток из "китовой тюрьмы"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) приготовил три тонны льда на судне, которое будет транспортировать косаток из "китовой тюрьмы" по Амуру к месту выпуска в Хабаровском крае.

"Третий выпуск столкнулся с новой угрозой, в Приморский и Хабаровский край пришла жара. В день выпуска температура на дороге Находка - Владивосток доходила до +35, на берегу было +30. ВНИРО запасается льдом и хорошими изолирующими материалами для ванн. На барже, в которой косатки поплывут по Амуру, будет три тонны льда", - сообщает в пятницу Greenpeace Россия, эксперты которого сопровождают операцию в качестве независимых наблюдателей.

Отмечается, что фуры с тремя косатками, выехавшие в ночь с четверга на пятницу из "китовой тюрьмы", двигаются в сторону Хабаровска. Там контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправят к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. Операция займет пять-шесть дней.

Это уже третья партия животных, которых отправили из "китовой тюрьмы" по этой логистической схеме. Впервые операцию сопровождает Greenpeace Россия.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу из двух косаток и шести белух. Второй партией 16 июля выпустили трех косаток - самца и двух самок.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.